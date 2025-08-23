Serie A: Lecce e Genoa si dividono la posta: 0-0 al Ferraris
FRANCESCO LOIACONO – Si chiude senza reti il match tra Genoa e Lecce, valido per la prima giornata di andata di Serie A, giocato allo stadio Luigi Ferraris.
Nel primo tempo, subito al 4’, Morente per i salentini sfiora il vantaggio, seguito dall’occasione di Banda all’11’. Il Genoa risponde con Stanciu al 31’, il cui destro termina fuori misura, e con Carboni al 42’, che per poco non trova la rete.
La ripresa offre altre chance: al 12’ Morente non riesce a schiacciare di testa in porta, mentre al 20’ Martin spreca un’ottima occasione per i liguri. Al 36’ Stanciu, su punizione, sfiora nuovamente il gol, senza fortuna. Nonostante le emozioni e le occasioni da entrambe le parti, il punteggio resta inchiodato sullo 0-0.
Prossimo impegno per il Lecce sarà venerdì 29 agosto alle 20:45 al Via del Mare contro il Milan nella seconda giornata di Serie A.