“Hey New York! È il momento di scoprire Bari”. Il lampione del lungomare conquista Times Square

NEW YORK – Un lampione del lungomare di Bari ha illuminato Times Square. È il simbolo scelto per la nuova campagna di promozione turistica firmata BariExperience.com, proiettata martedì 5 agosto nel cuore pulsante di Manhattan, in occasione dell’attivazione del volo diretto New York–Bari, operativo fino al 15 ottobre 2025.

“Hey New York. It’s time to discover Bari” è il messaggio che ha campeggiato sui monumentali maxischermi LED del Midtown Financial (MiFi), proprio accanto al Nasdaq e al One Times Square. Per quindici secondi, tra le 19:00 (ora italiana) e le 13:00 locali, migliaia di passanti hanno visto comparire un simbolo iconico del capoluogo pugliese: il caratteristico lampione che domina il lungomare, proiettato tra i 20 e i 50 metri d’altezza.

A chiudere lo spot, il claim: “Southern Italy Calls!”, che punta a valorizzare l’intero Mezzogiorno italiano come destinazione emergente nel panorama internazionale.

“Un messaggio breve, distintivo, immediato, che potesse emergere nel caos visivo di Times Square”, ha spiegato Ivan Giuliani, esperto di comunicazione e fondatore del portale BariExperience.com. “Portare il simbolo del lungomare di Bari in uno dei luoghi più iconici del mondo è un’occasione per rafforzare l’identità della nostra città e farla conoscere a un pubblico globale.”

Un progetto già consolidato

Non è la prima volta che BariExperience.com lancia Bari sulla scena newyorkese: nel luglio 2024 aveva proiettato immagini della città sul TSX Broadway, mentre a dicembre aveva portato l’atmosfera natalizia sul celebre One Times Square, teatro del noto countdown di Capodanno.

Con oltre 745.000 visite da 168 Paesi e più di 16 milioni di visualizzazioni nei risultati di ricerca Google, BariExperience.com si conferma un punto di riferimento per la promozione turistica della Terra di Bari, contribuendo a costruire un legame emozionale tra il territorio e i viaggiatori ancora prima del loro arrivo.