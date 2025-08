Regionali Puglia, Conte al Pd: “Serve discontinuità, Decaro profilo giusto”

«In Puglia la situazione è di stallo, non ho novità. Eravamo in giunta, ne siamo usciti per le inchieste, altre se ne sono aggiunte». Con queste parole il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è tornato a parlare delle prossime elezioni regionali in Puglia, durante una diretta social.

Conte ha ribadito la disponibilità del M5s a rientrare in una coalizione di centrosinistra, a patto che ci sia una reale cesura con il passato.

«Noi possiamo entrare in coalizione, ne siamo desiderosi, ma nel segno di un reale ed effettivo rinnovamento. Bisogna voltare pagina», ha dichiarato l’ex premier.

Nel suo intervento, Conte ha anche indicato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, come possibile punto di sintesi e rilancio:

«Riteniamo che Decaro abbia le carte in regola per essere il miglior interprete in questa prospettiva».

Pur precisando che il Movimento non rivendica un proprio candidato, Conte ha chiesto al Partito Democratico un gesto politico forte:

«Non chiediamo un nostro candidato, ma vorrei che il Pd ci desse un segnale chiaro».

Le dichiarazioni arrivano in un momento delicato per il centrosinistra pugliese, alle prese con le inchieste giudiziarie che hanno coinvolto l’attuale amministrazione e con un confronto ancora aperto sulle alleanze e la leadership da esprimere per le regionali del 2025.