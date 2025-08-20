Hypogeum Jazz Festival, ultimo appuntamento della nona edizione

Ultimo appuntamento con la nona edizione dell’Hypogeum Jazz Festival, in programma venerdì 22 agosto alle ore 21:30 presso i Giardini Pensili del Palazzo Ducale di Presicce-Acquarica.

Sul palco salirà il Francesco Palmitessa Trio, formazione composta da Francesco Palmitessa (chitarra), Giuseppe Bassi (contrabbasso) e Dario Riccardo (batteria). Il concerto sarà dedicato all’ultimo lavoro discografico del chitarrista, “Who Cares?”.

Il Festival è organizzato da Area Jazz e dall’Associazione Amici della Musica “Marco Frivoli”, in collaborazione con Recharge Music Academy e con il patrocinio del Comune di Presicce-Acquarica. La direzione artistica è del maestro Fulvio Palese.

Nato nove anni fa da un’idea di Romeo Corchia, dell’Associazione “Marco Frivoli” e dello stesso Palese, il festival ha un duplice obiettivo: portare la grande musica jazz nel Sud Salento e al tempo stesso valorizzare il territorio. Non a caso il nome richiama i celebri frantoi ipogei che caratterizzano il sottosuolo presiccese.

Come da tradizione, il festival unisce musica e sapori: in ogni serata gli spettatori possono degustare specialità enogastronomiche offerte da aziende locali.

📍 Inizio concerti: ore 21:30

🎟️ Ingresso libero

📞 Info e prenotazioni: 334 688 3343

HYPOGEUM JAZZ FESTIVAL – Presicce-Acquarica, 22 agosto 2025