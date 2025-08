A Barletta arriva il “CalmoCobra Live” di Tananai

ROSALBA PARADISO - Il Fossato del Castello di Barletta si prepara ad accogliere uno degli artisti più seguiti del panorama pop italiano: Tananai. Il cantautore milanese sarà protagonista di una delle tappe più attese del suo tour estivo, "CalmoCobra Live – Estate 2025", nell’ambito dell’Oversound Music Festival.

La suggestiva cornice del Fossato del Castello, già sede di numerosi appuntamenti culturali, ospiterà il concerto a partire dalle 21:30. Un contesto perfetto per vivere una serata di musica e emozioni sotto le stelle, tra mura storiche e il ritmo trascinante di uno degli artisti simbolo della nuova scena musicale italiana.

Il tour prende il nome dall’ultimo album di Tananai, CalmoCobra, che ha consolidato la sua maturità artistica mescolando sonorità pop, elettroniche e testi intimi. La scaletta della serata dovrebbe spaziare dai nuovi brani come “Booster”, “Quelli come noi”, “Alibi” e “Nera salsa di soia”, ai successi che lo hanno reso celebre, tra cui “Tango”, “Baby Goddamn”, “Sesso occasionale” e “Abissale”.

Biglietti disponibili sui principali circuiti, tra cui VivaTicket e TicketOne.

L’appuntamento con Tananai rientra nel calendario dell’Oversound Music Festival, che quest’anno ha già portato a Barletta anche altri grandi nomi della musica italiana come Ghali (25 luglio) e Diodato (3 agosto). Un’occasione per coniugare musica, turismo e cultura in una delle città più affascinanti della Puglia.