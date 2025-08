Movida e sicurezza, intensificati i controlli tra Monopoli e Polignano

BARI – La Polizia di Stato ha intensificato i controlli nelle ore serali e notturne lungo il tratto costiero tra Monopoli e Polignano a Mare, con un’azione mirata alla prevenzione e al contrasto di comportamenti illeciti legati alla movida estiva. L’iniziativa, coordinata con la Direzione Centrale Anticrimine, si inserisce nel piano di sicurezza estiva a tutela di residenti e turisti, in risposta all’incremento dei flussi turistici e alla crescente frequentazione di locali pubblici e aree balneari.Nel corso del mese di luglio sono stati attivati servizi straordinari di controllo del territorio, con il coinvolgimento del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale”, del Commissariato di P.S. di Monopoli e della Polizia Stradale. L’attenzione si è concentrata in particolare sui luoghi della movida, discoteche, eventi musicali all’aperto e locali notturni, che ogni fine settimana attraggono migliaia di giovani.Gli agenti hanno svolto attività finalizzate a rafforzare la presenza sul territorio, verificare le condizioni di sicurezza nei locali pubblici, contrastare la somministrazione di alcolici ai minori, prevenire episodi di spaccio e consumo di stupefacenti, e reprimere la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicotrope.Nel bilancio di luglio si contano 38 posti di controllo, 480 veicoli verificati, 901 persone identificate (205 delle quali risultate con precedenti o segnalazioni), 21 sanzioni per violazioni al Codice della Strada e 6 patenti ritirate. Sette gli esercizi commerciali controllati, tra cui bar, sale giochi, locali notturni e attività di somministrazione di cibo e bevande. Su alcuni locali sono in corso accertamenti amministrativi, così come approfondimenti sulla posizione di soggetti potenzialmente destinatari di misure di prevenzione personale.Le attività proseguiranno anche nel mese di agosto, con l’obiettivo di garantire un’estate sicura e all’insegna della legalità.