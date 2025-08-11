Imaginaria 2025, il grande cinema d’animazione d’autore torna a Conversano dal 17 al 24 agosto

CONVERSANO – Manca meno di una settimana alla 23ª edizione di Imaginaria – Festival Internazionale del Cinema d’Animazione d’Autore, in programma dal 17 al 24 agosto nella cornice di Conversano (Bari). La rassegna, diventata punto di riferimento internazionale per il cinema animato, propone un programma ricchissimo: oltre 200 proiezioni, 104 opere in concorso provenienti da 36 Paesi, 4 sezioni competitive e ospiti di rilievo mondiale.

Tra questi, il maestro francese Michel Ocelot – due volte vincitore del César e del Cristallo onorario di Annecy – riceverà il Premio alla Carriera 2025. A lui si affiancheranno personalità del settore come l’illustratrice Fabienne Wagenaar, il regista Marino Guarnieri, la consulente Maria Anestopoulou e il direttore artistico di Animafest Cyprus Yiorgos Tsangaris.

Il festival ospiterà anche una mostra personale di Manuel Fior, “12 Copertine”, a cura di Federico Cano Correa, e una serie di Imaginaria Meetings con Ocelot, Guarnieri, Fior e Pino Creanza. Non mancheranno 7 laboratori creativi per bambini dai 3 ai 13 anni, un concerto folk minimalista di Nino Gvilia come spettacolo inaugurale e l’unica tappa pugliese di Pitecus, il celebre spettacolo teatrale di Antonio Rezza e Flavia Mastrella, evento di chiusura del festival.

Novità assoluta di questa edizione: Imaginaria entra nell’elenco dei festival qualificanti per gli Oscar. Il cortometraggio vincitore della Main Competition potrà concorrere alla cinquina della categoria “Best Animated Short Film” degli Academy Awards 2026.

Il festival è ideato e promosso dall’associazione Atalante APS, con la direzione artistica di Luigi Iovane, e sostenuto da Creative Europe Media, Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di Conversano.

I biglietti sono disponibili online e in loco: 5 euro per le proiezioni nel Chiostro di San Benedetto, 3 euro per la sezione Kids nel Giardino dei Limoni. Mostre, incontri e letture animate sono a ingresso gratuito.