Imaginaria Festival: il programma del 19 agosto tra laboratori, mostre e proiezioni

CONVERSANO - Grande entusiasmo per l’apertura di Imaginaria Festival, che ha registrato il tutto esaurito con il concerto folk di Nino Gvilia. Dopo il successo dell’inaugurazione, martedì 19 agosto il programma prosegue con un ricco calendario di appuntamenti tra laboratori, mostre e proiezioni.

Il pomeriggio si apre alle 16.00 con il laboratorio di cinema d’animazione curato da Domingo Bombini, organizzato in collaborazione con gli istituti comprensivi “Falcone e Borsellino - Carelli” e “Via Firenze-Forlani”. Nella sala conferenze del Monastero di San Benedetto, i venti giovani partecipanti, già tutti prenotati, potranno cimentarsi nella creazione di personaggi, scenografie e suoni, realizzando un cortometraggio animato che sarà presentato durante la serata conclusiva del festival dedicata alle premiazioni della sezione Kids.

Alle 17.30, nella Biblioteca Civica Marangelli, è in programma la lettura animata e laboratorio a tema con Roberta Ursi per Ciurma Libreria, basata sull’albo “Ettore l’uomo straordinariamente forte” di Magali Le Hoche. Rivolta ai bambini dai tre ai sei anni, l’attività, anch’essa già sold-out, accompagna i piccoli partecipanti nella scoperta del segreto di Ettore, con la possibilità di realizzare al termine un braccialetto colorato.

La serata culturale prosegue con la mostra “12 Copertine” di Manuele Fior, a cura di Federico Cano Correa, visitabile dalle 18.00 alle 23.00 nella Chiesa di Santa Chiara. Illustratore e fumettista di fama internazionale, Fior espone alcune delle sue opere più significative, già pubblicate su prestigiose testate e raccolte nei suoi volumi più noti. L’ingresso alla mostra è gratuito e resterà aperta fino al 24 agosto.

Dalle 20.00, la Chiesa del Monastero di San Benedetto ospita le proiezioni legate alla rete internazionale FAN - Festival Animation Network, che unisce cinque festival europei, tra cui Imaginaria. In collaborazione con Animafest Cyprus, saranno presentati cortometraggi provenienti da Cipro, Grecia ed Estonia, con l’obiettivo di valorizzare e diffondere il cinema d’animazione europeo.

Il Giardino dei Limoni accoglierà dalle 21.00 la Children’s Short Film Competition, con quattro titoli provenienti da Francia, Corea del Sud, Scandinavia e Germania. L’ingresso è fissato a 3 euro. Sempre nel Giardino dei Limoni, alle 22.00, il pubblico potrà incontrare il regista Michel Ocelot e assistere alla retrospettiva a lui dedicata, con la proiezione della fiaba d’animazione “Principi e Principesse”, raffinato omaggio al teatro delle ombre.

Contemporaneamente, nel Chiostro Romanico del Monastero di San Benedetto, a partire dalle 21.30, si svolgeranno le competizioni internazionali con la Graduation Short Film Competition, l’Animated Music Video Competition e la Main Competition. In programma cortometraggi provenienti da Polonia, Germania, Repubblica Ceca, Serbia, Croazia, Italia, Francia, Lettonia, Portogallo e Bulgaria, a testimonianza della ricchezza e varietà del panorama animato contemporaneo. L’ingresso a queste proiezioni è di 5 euro.

La seconda giornata di Imaginaria si annuncia quindi intensa e capace di coinvolgere pubblici diversi, dai bambini ai professionisti del settore, confermando il festival come punto di riferimento per il cinema d’animazione a livello internazionale.