Imaginaria Festival: laboratori, mostre e proiezioni il 20 agosto a Conversano

CONVERSANO - La giornata di mercoledì 20 agosto ad Imaginaria Festival si apre nel segno della creatività dei più piccoli con il laboratorio di cinema d’animazione curato da Domingo Bombini in collaborazione con gli Istituti Comprensivi “Falcone e Borsellino - Carelli” e “Via Firenze - Forlani”, ospitato dalle ore 16.00 nella Sala Conferenze del Monastero di San Benedetto. I venti giovanissimi partecipanti, già al completo con un sold out di prenotazioni, avranno l’opportunità di dare vita a personaggi, scenografie e suoni e di seguire tutte le fasi della realizzazione di un cortometraggio animato che sarà proiettato nella serata conclusiva della manifestazione, durante le premiazioni della sezione Kids.

Sempre dedicato ai ragazzi, ma con un’età consigliata tra i dieci e i tredici anni, è il laboratorio di fumetto “Fai rumore” condotto da Francesca Torre per il collettivo Moleste e ispirato all’omonimo volume pubblicato da Il Castoro. L’incontro, previsto alle 17.30 nella Biblioteca Civica Marangelli e accessibile su prenotazione, guiderà i partecipanti in un percorso di analisi e riscrittura creativa delle vignette, con l’obiettivo di trasformare segni e parole in nuove tavole capaci di esprimere emozioni legate al disagio e al fastidio.

Dalle ore 18.00 alle 23.00 nella Chiesa di Santa Chiara il pubblico potrà visitare gratuitamente la mostra “12 Copertine” di Manuel Fior, a cura di Federico Cano Correa. L’autore, tra i più apprezzati illustratori e fumettisti italiani e internazionali, presenta una selezione del suo lavoro che spazia dalle collaborazioni con grandi testate come The New Yorker e Le Monde ai graphic novel premiati nei festival europei, fino al più recente Hypericon.

Alle 19.30, sulla terrazza del Monastero di San Benedetto, prende il via il primo appuntamento di Imaginaria Meetings, che ospita Pino Creanza con la presentazione del suo ultimo lavoro a fumetti Lama Loco – Psicoperipezie Metamorfiche nella Bonzosfera. Un autore appartato e originale della generazione Frigidaire racconta la sua nuova avventura editoriale, un viaggio visionario e ironico che mescola tragicomicità, spiritualità psichedelica e riflessione filosofica.

La serata prosegue con un fitto calendario di proiezioni. Alle ore 20.00 nella Chiesa del Monastero di San Benedetto il festival ospita il programma speciale della rete internazionale FAN - Festival Animation Network, che unisce cinque festival partner europei con l’obiettivo di diffondere il cinema d’animazione e creare nuovi pubblici. In collaborazione con Animasyros, verranno presentati numerosi cortometraggi provenienti dalla Grecia.

Dalle 21.00 nel Giardino dei Limoni, spazio alle emozioni dei più piccoli con la Children’s Short Film Competition, in programma a ingresso ridotto, che propone corti provenienti da Francia, Svizzera, Gran Bretagna, Italia, Germania e Brasile. A seguire, alle 22.00 nello stesso luogo, la retrospettiva dedicata a Michel Ocelot alla presenza del regista, con la proiezione di Azur e Asmar, fiaba sulla multiculturalità e sul dialogo capace di incantare grandi e bambini.

Intanto, dalle 21.30 nel Chiostro Romanico del Monastero di San Benedetto, prende avvio la proiezione delle sezioni in concorso: Graduation Short Film Competition, Animated Music Video Competition e Main Competition, con opere provenienti da Francia, Italia, Ucraina, Iran, Portogallo, Spagna, Giappone e altri Paesi, tra cui titoli firmati da registi di grande rilievo come Theodor Ushev.

Mercoledì 20 agosto, Imaginaria intreccia dunque laboratori, incontri, mostre e cinema internazionale, confermando la sua vocazione a essere un punto di riferimento per la cultura dell’animazione, della creatività giovanile e del dialogo tra arti, generazioni e linguaggi.