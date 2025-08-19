Incendio al deposito STP di Bari: danni limitati grazie a intervento rapido di personale e soccorsi

BARI – Ieri presso il deposito della STP spa di Bari si è sviluppato un incendio che ha coinvolto inizialmente un autobus in sosta, propagandosi poi ad altri tre mezzi. Fortunatamente non si sono registrati feriti tra i lavoratori dell’azienda.

Le cause dell’incendio sono al momento in fase di accertamento, con le autorità competenti e la società che stanno collaborando per fare piena luce sull’accaduto.

L’azienda ha ringraziato il personale presente per la tempestività e la professionalità dimostrata, che ha contribuito a contenere i danni, così come i Vigili del Fuoco e i Carabinieri intervenuti. Sono già in corso le operazioni necessarie per garantire la piena operatività della sede.