Incidente mortale nel Brindisino: ciclista 63enne perde la vita in scontro con un’auto

BRINDISI - Tragedia questa mattina lungo la strada provinciale che collega Cellino San Marco a San Pietro Vernotico, nel Brindisino. Un uomo di 63 anni, in sella alla sua bicicletta, ha perso la vita a seguito di un violento scontro con un’autovettura.Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato in un tratto rettilineo della provinciale, intorno alle ore 10:00. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento, ma lo scontro è stato talmente violento da non lasciare scampo al ciclista. Nonostante il tempestivo arrivo dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimare l’uomo è risultato vano: il decesso è stato constatato sul posto.Automobilista in stato di chocAlla guida dell’auto coinvolta c’era un uomo che, subito dopo l’incidente, è stato colto da un forte stato di shock emotivo. Anche lui è stato soccorso dal personale medico e trasportato per accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazione fisica, ma è in evidente stato di trauma per l’accaduto.Intervento delle forze dell’ordineSul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i carabinieri e i tecnici per i rilievi del caso. La provinciale è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici.Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica esatta dell’impatto e le eventuali responsabilità. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti e la salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale locale per gli esami di rito.Ancora una vittima della stradaL’incidente riporta l’attenzione sull’insicurezza delle strade provinciali, in particolare per ciclisti e pedoni. La dinamica lascia ancora una volta l’amaro in bocca, sollevando interrogativi sulle misure di sicurezza e sulla convivenza tra ciclisti e automobilisti.