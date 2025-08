Incidente mortale sulla statale 16: perde la vita il 26enne bitontino Jonathan Marasciulo

BARLETTA - Tragedia sulla statale 16 all’altezza di Barletta, in direzione nord, dove questa mattina ha perso la vita, 26 anni, residente a Bitonto. Il giovane viaggiava a bordo di un’utilitaria insieme alla sorella gemella e a un’amica, entrambe rimaste ferite in modo lieve.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia Stradale, Jonathan avrebbe perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato finendo fuori strada. L’incidente è avvenuto durante il rientro da una serata trascorsa in un locale del Barese.

Per il 26enne non c’è stato nulla da fare: inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118. La sorella gemella della vittima è stata trasportata all’ospedale Bonomo di Andria, mentre l’amica si trova al Dimiccoli di Barletta. Le loro condizioni non destano preoccupazione: entrambe avrebbero riportato solo lievi escoriazioni.

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio, che hanno allertato i soccorsi. Sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Le indagini sull’esatta dinamica dell’incidente sono in corso.