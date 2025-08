Tragedia nella Questura di Brindisi, una poliziotta si toglie la vita

BRINDISI - La vice questore aggiunto Sandra Manfrè, 42 anni, originaria della Sicilia, si è tolta la vita nella mattinata di lunedì 4 agosto 2025 all'interno della Questura di Brindisi. Il gesto estremo è avvenuto intorno alle 9 del mattino nel suo ufficio, utilizzando la pistola d'ordinanza. - La vice questore aggiunto Sandra Manfrè, 42 anni, originaria della Sicilia, si è tolta la vita nella mattinata di lunedì 4 agosto 2025 all'interno della Questura di Brindisi. Il gesto estremo è avvenuto intorno alle 9 del mattino nel suo ufficio, utilizzando la pistola d'ordinanza.





La Manfrè era rientrata da poco dalle ferie e nulla faceva presagire il gesto estremo tra i colleghi. La dirigente della squadra mobile prestava servizio a Brindisi dal 2022 e viveva a Mesagne con il marito, anch'egli poliziotto, e la loro figlioletta. La donna aveva perso il padre tempo fa, al quale era molto legata.





Tuttora i colleghi della dirigente sono in stato di shock e sgomento per l'accaduto. Il procuratore facente funzioni Antonio Negro è intervenuto sul posto per coordinare le indagini. La salma è stata restituita alla famiglia alle ore 12:25.





Le indagini proseguono per fare piena luce sulle circostanze dell'evento.