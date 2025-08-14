L'artista Renato Caracuta incanta Lucio Corsi





"DURI VERI" è questo il titolo dell' opera pittorica realizzata dall'artista salentino Renato Caracuta che è stato presentata al cantautore toscano al termine del concerto tenuto all' OVER SOUND 2025.





Renato Caracuta già noto per aver realizzato negli anni diverse opere dedicate a personaggi illustri tra i quali si ricorda il Maestro e Direttore d'orchestra Riccardo Muti, l'attore Hollywoodiano Andy Garcia, i cantanti Vasco Rossi, Amedeo Minghi e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha voluto con quest'opera, rendere omaggio al cantautore Lucio Corsi rappresentando il suo ritratto avvolto dalle "esplosioni" cromatiche tipiche della sua tecnica pittorica a rappresentare le tante sfumature della musica e della vita e con questo, la figura del celebre Topo Gigio che suonando la chitarra percorre la strada dorata della musica.





Nell'opera, inoltre, l'artista ha riportato la parola "ANDY" chiaro riferimento al film d'animazione Toy Story, più volte adoperata da Lucio Corsi durante le esibizioni più importanti.





Il cantautore Lucio Corsi, piacevolmente colpito dalla tecnica dell'artista Caracuta e dall'opera, ha impresso a margine della stessa una dedica personale di apprezzamento e di stima, ricevendo da Renato Caracuta una copia autentica dell'opera su tela.