Lavello, 75enne investito sulle strisce pedonali: è ricoverato in coma

LAVELLO – Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo la Strada Statale 93, nel centro abitato di Lavello. Un uomo di 75 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali insieme a dei parenti.

Secondo le prime ricostruzioni, la conducente del veicolo, una donna, si è immediatamente fermata per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli operatori del 118, che hanno trasferito il ferito all’ospedale San Carlo di Potenza, dove attualmente si trova ricoverato in coma.

Le autorità hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.