Presicce-Acquarica: il 29 agosto la VI edizione del Premio Giunco alla Masseria di Celsorizzo

PRESICCE-ACQUARICA - Un intreccio di danza, musica, teatro e tradizione torna protagonista a Presicce-Acquarica (Le) con la, in programma venerdì 29 agosto nella suggestiva cornice della, struttura medievale nel cuore di Acquarica.

L’evento, ideato e diretto dal coreografo e regista Fredy Franzutti, celebra la tradizione artigianale dell’intreccio del giunco palustre e diventa, al tempo stesso, un riconoscimento per personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e della scienza che si sono distinte per il legame con il Salento.

La serata sarà condotta dall’attore e volto televisivo Luca Calvani e vedrà sul palco la celebre compagnia Balletto del Sud, con i primi ballerini e solisti Nuria Salado Fustè, Alice Leoncini, Ovidiu Chitanu, Robert Chacon e Marco Pio Nestola, insieme all’attore Andrea Sirianni. In scena un repertorio che intreccia le forme classiche del balletto con musica, arte e tradizione salentina.

Il premio, organizzato dall’associazione “Fili di Giunco”, è suddiviso in tre categorie:

Premio al merito per una personalità acquaricese,

Premio alla cultura,

Premio all’economia e allo sviluppo del territorio.

L’iniziativa intende valorizzare il giunco palustre, pianta spontanea del territorio salentino e simbolo di un sapere artigianale antico, capace di legare la comunità locale a una tradizione di intreccio diffusa in molte culture del mondo.

I nomi dei vincitori saranno annunciati al termine dello spettacolo, con la cerimonia di consegna dei riconoscimenti.