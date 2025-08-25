“Le stelle a teatro”: ultimo appuntamento al Roof Garden del Teatro Radar
MONOPOLI – Ultimo viaggio tra le meraviglie del cielo con la rassegna “Le stelle a teatro”, che giovedì 28 agosto chiude la sua edizione estiva sul Roof Garden del Teatro Radar (via Magenta 71).
A partire dalle 20.30, adulti e bambini potranno osservare alcune lontanissime galassie grazie ai telescopi professionali del Planetario di Bari, accompagnati dal racconto degli esperti dell’Associazione Andromeda, che ha realizzato l’iniziativa in collaborazione con Teatri di Bari.
La rassegna, iniziata lo scorso 31 luglio, ha proposto quattro appuntamenti dedicati alla scoperta del cosmo, con grande partecipazione di pubblico.
Biglietti e prenotazioni
Ingresso a pagamento: 10 euro intero, 8 euro ridotto (bambini 4-12 anni, over 65 e abbonati alla stagione Radar). Gratis per i bambini sotto i 4 anni.
I biglietti sono disponibili al botteghino del teatro nei giorni della rassegna, dalle ore 19.30. Prenotazione obbligatoria via mail a bariplanetario@gmail.com.
Info al numero 393 435 69 56.