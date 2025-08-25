Martignano, torna La Notte del Brigante

MARTIGNANO - Continuano a colorarsi di festa le Notti Grike del piccolo borgo di Martignano, questa volta con il tradizionale appuntamento de La Notte del Brigante, l’omaggio che la più piccola comunità grika riserva a Tonino Friolo, l’istrionico artista, musicista e animatore culturale salentino, a sette anni dalla prematura scomparsa.Sul palco a suonare e cantare per il Brigante di Martignano artisti e gruppi tra i più rappresentativi della musica popolare. Sul palco di Piazza Palmieri, mercoledì 27 agosto 2025 a partire dalle 21.00, si alterneranno i Briganti di Terra d’Otranto, la storica formazione salentina, nata a Martignano nel 2001, che ha visto Tonino Friolo fondatore, leader e ambasciatore della tradizione musicale popolare in Italia e nel mondo. Il gruppo, guidato da Giovanni Sperti, rappresenta la sintesi perfetta tra pizzica, melodia grika, tradizione popolare e musica d’autore moderna; la Compagnia Arakne Mediterranea, nata nel 1993 da un’idea di Giorgio Di Lecce e Immacolata Giannuzzi, che ha portato la cultura e la musica popolare salentina in giro per il mondo, con l’esecuzione di alcuni brani che caratterizzano lo straordinario percorso di ricerca e diffusione delle tradizioni, delle danze, dei canti, degli usi e costumi popolari; il cantautore griko Rocco De Santis con Dario Marti, Roberto Lezzi con la partecipazione di Marilena Longo, i primi tre parte dello storico gruppo Avleddha, da anni disciolto, fondato da Gianni e Rocco De Santis nel 1991, che ha portato la musica grika in giro per l’Europa e di cui Tonino Friolo, con la sua batteria, fu parte; Stella Grande, istrionica voce leader delle Anime Bianche, con Walter Fracella e Marcello Rocca; Daniela Bray e Luca De Giorgi del gruppo Anemos.A tutti loro si uniranno tanti altri artisti e appassionati che con una jam session finale chiuderanno la serata.L'evento è curato dal Gruppo “Amici te lu Paulinu” in collaborazione con il Comune di Martignano e Parco Palmieri. Si ringrazia la Famiglia di Tonino Friolo per il supporto.Ingresso gratuito.389.5544424