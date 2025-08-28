Serie A, il Lecce sfida il Milan al Via del Mare

FRANCESCO LOIACONO - Domani sera alle 20:45 lo stadio Via del Mare sarà teatro della sfida tra Lecce e Milan, valida per la seconda giornata di andata del campionato di Serie A. Una partita dal doppio valore: i giallorossi cercano punti fondamentali in ottica salvezza, mentre i rossoneri vogliono restare agganciati al treno scudetto.Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco dovrà rinunciare a Jean e Marchwinski, entrambi ai box per infortunio. In mezzo al campo spazio a Ramadani e Bersisha sulle corsie esterne, con Pierotti in regia. In attacco confermata la coppia Camarda–Morente.Sul fronte opposto, il Milan di Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Leao, fermato da problemi muscolari. I rossoneri si affideranno alle accelerazioni sulle fasce di Modric e Fofana, con Saelemaekers trequartista alle spalle del tandem offensivo formato da Gimenez e Pulisic.A dirigere l’incontro sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli.L’ultimo precedente al Via del Mare risale all’8 marzo 2025, quando il Milan si impose per 3-2 in rimonta. Il Lecce si era portato avanti con una doppietta di Krstovic, ma i rossoneri ribaltarono il risultato grazie a un autogol di Gallo e alla doppietta decisiva di Pulisic.I salentini cercheranno quindi la rivincita davanti al proprio pubblico, mentre i rossoneri vogliono confermarsi anche in trasferta.