Lecce, occhi su Antonio Vergara: pronto l’assalto al centrocampista del Napoli

FRANCESCO LOIACONO – Il Lecce guarda al mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato di Serie A e mette nel mirino Antonio Vergara, centrocampista di proprietà del Napoli, reduce da una stagione positiva con la Reggiana in Serie B.Classe 2003, Vergara ha collezionato 31 presenze e 5 gol nella stagione appena conclusa, dimostrando qualità tecniche e personalità, attirando così l’attenzione di diversi club. Tra questi, proprio il Lecce, che ha inserito il giovane centrocampista nella lista dei possibili rinforzi per il 2025.Il contratto di Vergara con il Napoli scadrà il 30 giugno 2027, ma secondo fonti vicine alla società salentina, nei prossimi giorni il presidente Saverio Sticchi Damiani e il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino avvieranno una trattativa con i vertici del club partenopeo. Le opzioni sul tavolo sarebbero sia un prestito che un acquisto a titolo definitivo.In caso di arrivo, Vergara rappresenterebbe un innesto prezioso per la squadra giallorossa, offrendo duttilità in mezzo al campo e supporto anche in fase difensiva, un aspetto cruciale per una squadra che punterà alla salvezza nella prossima stagione.Il Lecce continua quindi a muoversi con attenzione e strategia, cercando profili giovani ma già rodati in contesti competitivi. Vergara potrebbe essere il nome giusto per alzare il livello del centrocampo salentino.