L’Inter chiude il precampionato con una vittoria sull’Olympiacos
Inter fb
BARI – L’Inter chiude il suo percorso precampionato con la terza vittoria su tre gare, imponendosi per 2-0 sull’Olympiacos al San Nicola di Bari. Dopo i successi contro Monaco (2-1) e Monza (2-2, vittoria ai rigori), i nerazzurri centrano un risultato senza subire reti.
Il match, dai ritmi non altissimi, è stato deciso da un gol per tempo. Nel primo, Dimarco apre le danze servito da Mkhitaryan, mentre nella ripresa Thuram ribadisce in rete una respinta del portiere Tzolakis su conclusione di Dumfries.
Per il nuovo tecnico Chivu, l’amichevole ha rappresentato un’ottima occasione per effettuare gli ultimi esperimenti tattici prima del debutto ufficiale in campionato, in programma il 25 agosto contro il Torino.
Con questa vittoria, l’Inter si prepara con fiducia alla nuova stagione, confermando buone indicazioni in vista delle sfide ufficiali.