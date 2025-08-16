Miss Italia, Miss Sorriso Puglia sarà incoronata ad Altamura

Il più bel sorriso di Puglia verrà premiato ad Altamura. La finale regionale di Miss Sorriso, nell’ambito di Miss Italia, si terrà mercoledì 20 agosto, alle ore 20.30, in Piazza don Tonino Bello nella città murgiana conosciuta per i prodotti tipici e i ritrovamenti preistorici. L’organizzazione sarà a firma della Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Altamura.La serata sarà condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud che, da sempre vicino a tematiche sociali, porterà sul palco una testimonianza sulla prevenzione oncologica, tema di questa edizione dal momento che la Patron del concorso Patrizia Mirigliani ha firmato un protocollo di intesa con il Presidente nazionale LILT Prof. Francesco Schittulli, per cui materiali informativi e screening gratuiti saranno messi a disposizione durante il tour.L'hair style delle aspiranti miss sarà curato dai saloni Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale protagonista dell’evento.Si ringrazia Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Zingrillo.com Arreda il tuo business, Istituto Orion - Polo di studio eCampus, Pdm infrastrutture e perforazioni di Francesco Palagiano, Bellino Metals Recycling, Ottica InVista Giovinazzo.