Malore in spiaggia, muore donna a Pantanagianni

CAROVIGNO – Una donna di poco più di sessant’anni è deceduta nel pomeriggio di domenica 3 agosto a causa di un improvviso malore mentre si trovava nella marina di Pantanagianni, nel territorio di Carovigno, in provincia di Brindisi.

L’episodio è avvenuto nei pressi di un ristorante balneare, sotto una tettoia dove la donna si era riparata dal sole. A prestare i primi soccorsi sono stati un bagnino e il personale del locale, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarla, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, cui sono stati affidati i rilievi del caso. La salma è stata restituita ai familiari.