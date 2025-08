Tremiti Music Festival 2025: Musica, emozioni e natura dal 28 al 30 agosto nelle Isole Tremiti

ph_Roberto Cifarelli

SAN DOMINO – Torna anche quest'anno l’appuntamento più atteso per gli amanti della musica e dei paesaggi incontaminati: dall’, la suggestivaospiterà l’, evento che celebra il profondo legame tra arte musicale e natura.

Il festival, promosso da Regione Puglia e Puglia Culture nell’ambito dei Fondi di Coesione Italia 21-27 Puglia, con il cofinanziamento dell’Unione Europea, è organizzato in collaborazione con il Comune delle Isole Tremiti e la direzione artistica di Roberto Ottaviano. In programma quattro imperdibili concerti con artisti di spicco della scena italiana: Bungaro e Raffaele Casarano, Maria Pia De Vito, Chiara Civello e La Niña.

Giovedì 28 agosto – Bungaro & Casarano: Canzoni in Bianco e Nero

Il festival si apre giovedì 28 agosto, alle ore 21:30, con Bungaro e il sassofonista Raffaele Casarano in Canzoni in Bianco e Nero. Sul palco anche Alessandro Monteduro alle percussioni. Un viaggio emotivo tra parole e suoni, dove le atmosfere in chiaroscuro diventano racconto e introspezione, in una fusione di cantautorato e jazz che tocca corde profonde.

Venerdì 29 agosto – La notte dei sogni e dell’anima

Serata ricchissima quella di venerdì, con un doppio set.

Alle 21:30, sale sul palco il Dreamers Trio di Maria Pia De Vito, affiancata da Julian Oliver Mazzariello al pianoforte e Enzo Pietropaoli al contrabbasso. Il concerto rende omaggio ad alcune delle più grandi voci della musica americana – da Paul Simon a Bob Dylan, da Tom Waits a Joni Mitchell – con riflessioni sonore sul nostro tempo, tra denuncia sociale e poesia dell’intimo.

Alle 22:30, protagonista è Chiara Civello con il progetto Acustica, accompagnata da Livia De Romanis (violoncello) e Marco Acquarelli (chitarra). Un set delicato e magnetico dove improvvisazione, canzone e sperimentazione elettronica si fondono in un flusso meditativo. La Civello racconta, con la sua voce intensa e vulnerabile, l’impermanenza e la bellezza dell’essere umani.

Sabato 30 agosto – La Niña: il canto nuovo di Napoli

A chiudere il festival, sabato 30 agosto alle ore 21:30, sarà La Niña – alias Carola Moccia – con una tappa del suo acclamato Furèsta Tour. Il progetto, vincitore della Targa Tenco 2025 come miglior album in dialetto, è un’esplosione di creatività e identità, in cui tradizione napoletana, ricerca vocale e sonorità contemporanee si intrecciano in modo potente. Con lei sul palco un ensemble tutto al femminile: Alfredo Maddaluno, Francesca Del Duca, Lydia Palumbo e Denise Di Maria.

Ingresso gratuito e info utili

Tutti gli spettacoli si svolgono in Piazza Sandro Pertini – Isola di San Domino, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori dettagli è possibile visitare il sito ufficiale: www.pugliasounds.it.