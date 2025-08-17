Maltempo in Puglia: scatta l’allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico

– La Protezione Civile regionale ha emesso un nuovoper la giornata di, che interessa l’intero territorio pugliese.

Secondo quanto comunicato, dalle ore 13:00 e per le successive cinque ore, la regione sarà interessata da fenomeni temporaleschi di intensità variabile. Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, con carattere di rovescio o temporale, e quantitativi di pioggia cumulata compresi tra deboli e puntualmente moderati.

Le aree interessate

L’allerta è stata diramata con livello giallo e riguarda tutte le province della Puglia, senza esclusioni territoriali. Il rischio principale segnalato è quello idrogeologico per temporali, con possibili disagi alla viabilità, allagamenti localizzati e criticità nelle aree già fragili dal punto di vista idrogeologico.

I rischi connessi ai temporali

La Protezione Civile ricorda che i fenomeni temporaleschi estivi, seppur localizzati, possono risultare particolarmente intensi e violenti, determinando:

forti rovesci di pioggia in tempi brevi, con conseguenti allagamenti di strade e sottopassi;

raffiche di vento e locali trombe d’aria;

grandinate improvvise, che possono provocare danni a colture e veicoli;

caduta di rami o alberi nelle zone urbane e rurali.

Le raccomandazioni

Alla cittadinanza viene raccomandata massima prudenza negli spostamenti, evitando zone a rischio di allagamento, sottopassi e aree costiere durante il passaggio delle celle temporalesche. Particolare attenzione deve essere prestata anche nelle campagne e nelle zone collinari, più soggette a fenomeni di smottamento.

Un’estate all’insegna dell’instabilità

L’allerta meteo arriva in una fase estiva caratterizzata da continui contrasti atmosferici, con giornate di caldo afoso alternate a violenti episodi temporaleschi. Un trend che conferma le anomalie climatiche degli ultimi anni e che rende sempre più difficile fare previsioni a lungo termine.

