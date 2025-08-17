Tricase celebra l’arte contemporanea: il 19 agosto l’inaugurazione della mostra Sphere/Sfera di Jack Sal e Agostino Branca
TRICASE – L’arte contemporanea incontra la tradizione e la storia locale. Il 19 agosto 2025, presso l’Atrio di Palazzo Gallone a Tricase, si terrà l’inaugurazione della mostra “Sphere/Sfera”, un evento che vedrà protagonisti l’artista concettuale internazionale Jack Sal e il ceramista Agostino Branca, in un dialogo creativo ispirato alle forme enigmatiche delle antiche sfere in ceramica che coronano la guglia barocca del campanile della Chiesa di San Domenico.
L’opera site-specific di Jack Sal
Per l’occasione, Jack Sal ha realizzato un’installazione site-specific, concepita appositamente per le Scuderie di Palazzo Gallone e pensata in stretta connessione con la comunità di Tricase. L’artista, noto a livello internazionale per i suoi progetti che uniscono minimalismo e riflessione concettuale, rilegge la simbologia delle sfere in ceramica come elemento di identità e memoria collettiva.
Le ceramiche di Agostino Branca
Accanto a questa installazione, il ceramista Agostino Branca presenterà la sua collezione “Sphere”, una serie di opere dedicate anch’esse alla presenza e al mistero delle sfere in ceramica poste sul campanile barocco. Una produzione che coniuga artigianato e arte contemporanea, rafforzando il legame tra il patrimonio storico-artistico locale e la ricerca estetica attuale.
La curatela e gli interventi istituzionali
La mostra è curata dalla storica dell’arte Manuela de Leonardis, che ha coordinato il dialogo tra i due artisti e il contesto architettonico di Tricase.
L’inaugurazione sarà aperta dai saluti istituzionali del sindaco Antonio De Donno e arricchita da brevi interventi di Prof. Carlo Morciano, Arch. Enzo Ruberto, Salvatore Matteo, Ornella Ricchiuto, con la moderazione di Renato Elia.
Orari e durata della mostra
L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 27 agosto 2025, con ingresso serale dalle ore 20:00 alle 24:00, offrendo così l’opportunità a cittadini e turisti di immergersi in un’esperienza artistica che unisce storia, simbolismo e linguaggi contemporanei.
Arte, identità e comunità
Con Sphere/Sfera, Tricase diventa ancora una volta palcoscenico di un incontro tra arte internazionale e radici locali, unendo due protagonisti diversi per formazione ma affini nella sensibilità estetica. L’evento si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione culturale del Salento, capace di attrarre attenzione e stimolare riflessioni sul rapporto tra passato e presente, tra tradizione e innovazione.