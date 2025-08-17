Tricase celebra l’arte contemporanea: il 19 agosto l’inaugurazione della mostra Sphere/Sfera di Jack Sal e Agostino Branca

– L’arte contemporanea incontra la tradizione e la storia locale. Il, presso l’, si terrà l’inaugurazione della mostra “Sphere/Sfera”, un evento che vedrà protagonisti l’artista concettuale internazionalee il ceramista, in un dialogo creativo ispirato alle forme enigmatiche delle antiche sfere in ceramica che coronano la guglia barocca del campanile della Chiesa di San Domenico.

L’opera site-specific di Jack Sal

Per l’occasione, Jack Sal ha realizzato un’installazione site-specific, concepita appositamente per le Scuderie di Palazzo Gallone e pensata in stretta connessione con la comunità di Tricase. L’artista, noto a livello internazionale per i suoi progetti che uniscono minimalismo e riflessione concettuale, rilegge la simbologia delle sfere in ceramica come elemento di identità e memoria collettiva.

Le ceramiche di Agostino Branca

Accanto a questa installazione, il ceramista Agostino Branca presenterà la sua collezione “Sphere”, una serie di opere dedicate anch’esse alla presenza e al mistero delle sfere in ceramica poste sul campanile barocco. Una produzione che coniuga artigianato e arte contemporanea, rafforzando il legame tra il patrimonio storico-artistico locale e la ricerca estetica attuale.

La curatela e gli interventi istituzionali

La mostra è curata dalla storica dell’arte Manuela de Leonardis, che ha coordinato il dialogo tra i due artisti e il contesto architettonico di Tricase.

L’inaugurazione sarà aperta dai saluti istituzionali del sindaco Antonio De Donno e arricchita da brevi interventi di Prof. Carlo Morciano, Arch. Enzo Ruberto, Salvatore Matteo, Ornella Ricchiuto, con la moderazione di Renato Elia.

Orari e durata della mostra

L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 27 agosto 2025, con ingresso serale dalle ore 20:00 alle 24:00, offrendo così l’opportunità a cittadini e turisti di immergersi in un’esperienza artistica che unisce storia, simbolismo e linguaggi contemporanei.

Arte, identità e comunità

Con Sphere/Sfera, Tricase diventa ancora una volta palcoscenico di un incontro tra arte internazionale e radici locali, unendo due protagonisti diversi per formazione ma affini nella sensibilità estetica. L’evento si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione culturale del Salento, capace di attrarre attenzione e stimolare riflessioni sul rapporto tra passato e presente, tra tradizione e innovazione.