Maltempo in Puglia, scatta l’allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico
BARI – La Protezione civile ha diramato un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su tutta la Puglia.
A partire dalle ore 13 di oggi, 29 agosto, e per le successive 30 ore sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi da deboli a localmente moderati.
I fenomeni potrebbero essere accompagnati da frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.
Si raccomanda alla popolazione di prestare massima attenzione, evitare spostamenti non necessari nelle ore di maltempo e tenersi aggiornata attraverso i canali ufficiali della Protezione civile regionale.