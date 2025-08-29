Sergio Cammariere chiude il Mon Rêve Summer Festival 2025 con il concerto “Una sola giornata”

TARANTO – Sarà, uno dei cantautori più raffinati e amati della scena musicale italiana, a chiudere domani – sabato– il Mon Rêve Summer Festival 2025 con il concerto

Sul palco del Mon Rêve Ecogreen Resort, l’artista calabrese sarà accompagnato dalla sua storica band – Daniele Tittarelli, Luca Bulgarelli, Amedeo Ariano e la violoncellista Giovanna Famulari – in un viaggio musicale che ripercorrerà i momenti più intensi della sua carriera.

In scaletta i grandi successi che hanno reso celebre Cammariere, da Tempo perduto a Via da questo mare, passando per Tutto quello che un uomo – brano con cui conquistò il pubblico al Festival di Sanremo 2003 – fino a brani più recenti tratti dagli album La fine di tutti i guai e Una sola giornata, che dà il titolo al tour.

Il concerto promette atmosfere eleganti e coinvolgenti: dalle suggestioni jazz ai ritmi latini e bossanova, in un perfetto equilibrio tra poesia, intensità e leggerezza.

📍 Appuntamento: sabato 30 agosto, ore 21.30 – Mon Rêve Ecogreen Resort (litoranea salentina).

🎟 Biglietti: 25 € (posto a sedere), disponibili al botteghino del resort e online sul sito www.monreve.it e sul circuito VivaTicket.

📞 Info: 099.7312185 – 335.7708125