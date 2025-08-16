Maltempo, scatta l’allerta gialla in Puglia: temporali e rovesci dal pomeriggio

La Protezione Civile ha diramato unper rischio idrogeologico dovuto a temporali su

L’avviso è valido dalle ore 13:00 di oggi, sabato 16 agosto 2025, e per le successive 11 ore. Sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con fenomeni più intensi sui settori ionici, dove i quantitativi cumulati potranno risultare localmente moderati. Sul resto della regione, invece, i rovesci saranno da isolati a sparsi, con cumulati deboli o puntualmente moderati.

La Protezione Civile invita la popolazione alla massima prudenza, soprattutto nelle aree urbane soggette ad allagamenti, nei pressi di sottopassi, corsi d’acqua e zone collinari o montane a rischio frane.

Il peggioramento si inserisce in una fase di instabilità atmosferica che sta interessando gran parte del Sud Italia, con fenomeni temporaleschi anche di forte intensità e possibili raffiche di vento.