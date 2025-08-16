Trani, il 22 agosto l’anima della Puglia tra fotografia e jazz

TRANI – Una serata sospesa tra memoria e suggestioni sonore, capace di raccontare l’anima più profonda della Puglia. Venerdì 22 agosto, a Palazzo delle Arti Beltrani, la città celebra due grandi interpreti del reale: Gianni Berengo Gardin, maestro della fotografia recentemente scomparso, e Domenico Cartago, pianista jazz tranese tra i protagonisti della scena contemporanea.

Alle 16:00 si apriranno le porte della mostra “Storie di Puglia. Fotografie dall’Archivio di Gianni Berengo Gardin”, curata da Alessia Venditti con i contributi di Marcello Sparaventi e Mariana Soricelli. L’esposizione raccoglie 36 scatti in bianco e nero degli anni Sessanta, realizzati in gran parte per il Touring Club Italiano: immagini che restituiscono la vita quotidiana, i paesaggi e l’identità visiva di una regione in trasformazione. È la prima volta che questo corpus viene esposto in Puglia e resterà visitabile fino al 31 agosto.

Alle 21:00, nella suggestiva Corte Davide Santorsola, spazio invece alla musica con il recital “Seabed”, appuntamento della stagione concertistica “Armonie Naturali” della Fondazione Aldo Ciccolini ETS, riconosciuta dal Ministero della Cultura come parte del FUS – Fondo Unico dello Spettacolo. Protagonista sarà Domenico Cartago, che presenterà in anteprima assoluta un brano inedito dedicato al mare di Trani.

Cartago, formatosi con il compianto Davide Santorsola e oggi tra i musicisti pugliesi più apprezzati, proporrà un viaggio sonoro tra composizioni originali, improvvisazioni e riletture, in equilibrio tra lirismo e modernità. La sua musica, che intreccia jazz, elettronica e contaminazioni teatrali, dialogherà idealmente con le fotografie di Berengo Gardin, creando un ponte tra memoria e presente.

La serata, sostenuta dal Comune di Trani, dal Ministero della Cultura, dal Pact – Polo Arti Cultura Turismo della Regione Puglia e dalla Provincia Barletta-Andria-Trani, unisce due linguaggi universali – fotografia e musica – per raccontare la bellezza autentica del Sud.

I biglietti, che comprendono la visita alla mostra e al Museo, sono disponibili al Palazzo delle Arti Beltrani (via Beltrani 51, Trani) o su Vivaticket: poltronissima numerata €15, posto unico €10.



