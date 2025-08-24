Margherita di Savoia, colpi di pistola nella notte: danneggiate tre auto

MARGHERITA DI SAVOIA – Mistero nella notte alla periferia di Margherita di Savoia, dove sono stati esplosi diversiin via Don Minzoni, a ridosso di via Turati e non lontano dal vecchio cimitero comunale.

I proiettili hanno raggiunto e danneggiato la carrozzeria di tre auto parcheggiate lungo la strada. Al momento non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini mantenendo il massimo riserbo. Non è esclusa l’ipotesi che si sia trattato di un agguato nei confronti di una persona che, nel tentativo di fuggire, potrebbe aver trovato riparo proprio dietro le vetture colpite.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell’episodio e individuare i responsabili.

Il clima in città è di forte apprensione, con i residenti della zona che parlano di una notte agitata segnata dal rumore degli spari.