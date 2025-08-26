Manduria torna agli anni ’80 con la grande festa di piazza

MANDURIAVenerdì 29 agosto, dalle 20 a mezzanotte, il centro storico di Manduria si trasformerà in una grande macchina del tempo per rivivere le atmosfere degli anni ’80. Torna l’, evento gratuito che combina musica live, dj set e visite guidate per un’intera serata all’insegna del divertimento e della cultura.

Dieci postazioni musicali sparse per la città ospiteranno concerti dedicati ai grandi successi degli «eighties», mentre la Vintage Night (ore 21, piazza Garibaldi) proporrà dj set con i migliori successi del decennio, curati da Ciro Merode, Attilio Capilli, Sabrina Morea, Franz Lenti, Lello Santoro e David Strauss.

Tra gli ospiti principali: i Vasconnessi, con il loro tributo a Vasco Rossi, e i Precious, che riproporranno i capolavori dei Depeche Mode. Non mancheranno inoltre performance di gruppi locali come Ottozero, OttoxTre, Senzaspina, Caban, Supertelegattoni, Purplewave, Relax e Dark Entries, per un mix di rock, pop, funk, new wave e synth.

Oltre alla musica, l’evento promuove la valorizzazione del territorio: sono infatti previste visite guidate gratuite nel centro storico, con partenza da piazza Garibaldi alle 20:30 e alle 22, a cura della cooperativa Spirito Salentino (prenotazione obbligatoria al 338.1340466).

L’iniziativa, promossa dal Comune di Manduria – assessorati a Turismo e Cultura – e a cura di ArchiTa Festival con la direzione artistica di Fabrizio Iurlano, mira a unire intrattenimento e promozione culturale, offrendo al pubblico la possibilità di riscoprire la città tra suoni, colori e luci degli anni ’80.

Per informazioni: 388.7848371 o pagina Facebook dell’evento.