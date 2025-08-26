Racale, arrestato 54enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni

RACALE – Nuovo caso di violenza domestica nel territorio del Leccese. I carabinieri di Racale hanno arrestato un uomo di 54 anni, originario di Taviano, con l’accusa di

La vittima è la convivente, che ha deciso di rivolgersi ai militari denunciando le ripetute violenze subite. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli episodi vessatori sarebbero andati avanti dal maggio 2024 fino al 16 agosto 2025, giorno in cui si sarebbe verificato l’ultimo episodio.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e condotto presso il carcere di Borgo San Nicola, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I carabinieri hanno colto l’occasione per rinnovare l’appello a denunciare qualsiasi forma di violenza domestica, sottolineando che rivolgersi alle forze dell’ordine rappresenta il primo passo per interrompere il ciclo di sopraffazione e garantire sicurezza alle vittime.