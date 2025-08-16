Taranto, auto si ribalta sulla Taranto–San Giorgio Ionico: due giovani feriti

TARANTO – Grave incidente stradale alle prime ore del 16 agosto, intorno alle 4:45, lungo la Taranto–San Giorgio Ionico. Una Citroën C3 con a bordo due giovani originari di Crispiano è uscita di strada dopo un presunto sorpasso azzardato, finendo in un campo di grano e ribaltandosi più volte.Secondo una prima ricostruzione, le tracce lasciate sull’asfalto fanno ipotizzare una manovra improvvisa che avrebbe causato la perdita di aderenza del veicolo e il conseguente capovolgimento.I due occupanti, un ragazzo e una ragazza, sono riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo e sono stati soccorsi da alcuni automobilisti di passaggio, che li hanno accompagnati in ospedale. Le loro condizioni restano sotto osservazione in attesa di ulteriori accertamenti medici.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la Polizia Locale e i tecnici dell’Anas, che hanno messo in sicurezza la carreggiata e regolato la viabilità. Gli agenti hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica e accertare eventuali responsabilità.