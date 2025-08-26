Massimo Boldi incantato da Alberobello: “Ma che bello!”

ALBEROBELLO - Alberobello conquista anche le star del cinema italiano! Massimo Boldi, il celebre attore noto al grande pubblico come il mitico “Cipollino”, ha voluto condividere sui social le immagini della sua vacanza tra i suggestivi trulli pugliesi, accompagnandole con un commento semplice ma eloquente: “Ma che bello Alberobello!”.

Tra stradine pittoresche, casette bianche dai tetti conici e quell’atmosfera unica che fa di Alberobello una vera meta da sogno, Boldi si è lasciato sorprendere dalla magia della Puglia. Tra una passeggiata e un selfie tra i trulli, l’attore ha voluto mostrare ai suoi fan il lato più autentico di questo angolo incantato d’Italia, celebrando senza parole la bellezza di un luogo che sembra uscito da una favola.

È sempre emozionante vedere come anche i grandi protagonisti del cinema italiano sappiano lasciarsi incantare dalla nostra terra e desiderino condividere con il pubblico la meraviglia dei luoghi più iconici del Paese. Alberobello, ancora una volta, conferma il suo fascino senza tempo.

#Alberobello #MassimoBoldi #Puglia #Trulli #VacanzeItaliane #BellezzaItaliana #TurismoInPuglia