Temporale a Foggia: allagamenti e disagi, intervengono vigili del fuoco e polizia locale

FOGGIA – Un violento temporale si è abbattuto nel pomeriggio sulla città di Foggia, causandoin diverse zone e mettendo in difficoltà numerosi automobilisti rimasti bloccati nelle acque.

Il forte vento ha provocato la caduta di rami, alcuni dei quali hanno colpito auto in sosta, fortunatamente senza causare feriti.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia locale, impegnati in decine di operazioni per la rimozione degli alberi e il ripristino della viabilità.

Le autorità invitano la cittadinanza a prestare attenzione alla circolazione e a limitare gli spostamenti nelle zone più colpite fino al completo ripristino della situazione.