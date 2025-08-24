Festa di San Cataldo a Corato: tra tradizione e musica dal vivo

CORATO - Aprosegue la magnifica, un evento che unisce fede, tradizione e spettacolo, organizzato dal, dallae da. La festa recupera e attualizza i tratti più autentici del patrimonio culturale coratino, celebrando anche l’anno giubilare.

Tra gli appuntamenti di lunedì 25 agosto, alle ore 8.30 si terrà “Sulle orme di San Cataldo”, un percorso guidato tra fede, folklore e tradizioni coratine con partenza dalla Macchina di San Cataldo in piazza Pebliscito.

Nel pomeriggio, alle ore 18, parte il festival bandistico A tubo! – Storie di bande, comunità e sentimento pugliese, con il Giro di banda per le vie del centro e, alle 21.30, il Gran Concerto Bandistico “Michele Lufrano” Città di Triggiano in Cassa armonica, piazza Cesare Battisti, diretto dal maestro Davide Abbinante. Dalle ore 21, intrattenimento musicale e spettacolo anche in piazza Vittorio Emanuele.

La festa si chiuderà martedì 26 agosto con il “fuori programma di San Cataldo”, un concerto gratuito dei Coma Cose in Piazza Cesare Battisti alle ore 21.30. Il duo, composto da Francesca Mesiano (California) e Fausto Zanardelli, attraverserà tutte le fasi della loro carriera musicale, iniziata con la partecipazione a Sanremo 2021 con Fiamme negli occhi e proseguita con i brani L’addio (2023) e Cuoricini (2025). L’evento rientra nel cartellone “Sei la mia città, l’estate a Corato 2025”, promosso dall’amministrazione comunale con Puglia Culture.

