Trulli n’ Beer 2025: la musica entra nel vivo ad Alberobello

ALBEROBELLO – Parte stasera la Serata del Ritorno delcon isul palco di via Nino Rota alle 22.30. Luci, musica e intrattenimento iniziano già dalle 20 con il resident DJ, mentre il menù propone oltre 40 birre alla spina, italiane, internazionali e artigianali locali, e specialità gastronomiche della tradizione pugliese.

Domani, mercoledì 20 agosto, saliranno sul palco i Come Max Tribute alle 21.30, per rivivere i grandi successi di Max Pezzali e degli 883, mentre giovedì 21 agosto toccherà ai Vasconnessi portare l’energia rock di Vasco Rossi.

Il festival propone anche eventi speciali: venerdì 22 agosto Family Party per bambini e famiglie e sabato 23 agosto la Ciclopasseggiata in memoria di Vito Palmisano. Ingresso libero, divertimento e tradizione pugliese assicurati fino al 25 agosto.

Aggiornamenti su www.trullinbeer.it e sui canali social ufficiali di Facebook, Instagram e TikTok.