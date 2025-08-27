Polignano, il sindaco Carrieri azzera la giunta: revocate tutte le deleghe agli assessori

POLIGNANO A MARE – Il sindaco di Polignano a Mare,, ha deciso di azzerare la giunta comunale, revocando tutte le deleghe agli assessori.

Carrieri ha spiegato che la decisione è stata presa insieme alla maggioranza politica per avviare una verifica interna, con l’obiettivo di garantire alla coalizione di rispettare il programma elettorale presentato alla cittadinanza nel 2022.

Il sindaco, eletto tre anni fa con il sostegno delle liste civiche “Sinistra per Polignano” e “Polignano Lab”, vinse al ballottaggio contro la candidata del Movimento 5 Stelle. La mossa segna un momento di ridefinizione della squadra di governo locale e apre la strada a possibili nuovi incarichi e riassegnazioni di deleghe.