Mola di Bari, il calendario musicale di Palazzo Pesce fino a settembre 2025

MOLA DI BARI – La corte all’aperto di Palazzo Pesce, in collaborazione con il Duke Jazz Club, presenta una serie di concerti e spettacoli da venerdì 29 agosto fino a sabato 20 settembre 2025, offrendo al pubblico un mix di jazz, musica da film, omaggi ai grandi cantautori e opere liriche.Gli eventi in programmaVenerdì 29 agosto, ore 21.00 – Morricone e Rota: la musica oltre le immaginiCon Alberto Di Leone alla tromba, Antonio Leviero al pianoforte, Antonello Losacco al contrabbasso e Vito Tenzone alla batteria. Il quartetto omaggia Ennio Morricone e Nino Rota, reinterpretando le loro composizioni più celebri con arrangiamenti originali e improvvisazioni, evocando poesia, nostalgia e intensità cinematografica.Sabato 30 agosto, ore 21.00 – Come Away With Me – Norah Jones Project 4etCon Maria Luisa Mauro (voce e chitarra), Alessandro Binetti (pianoforte), Gianpaolo Chiarella (contrabbasso) e Nico Colonna (batteria). Il concerto rende omaggio allo stile eclettico di Norah Jones, spaziando tra jazz, blues e country, con arrangiamenti originali capaci di emozionare un pubblico vasto.Lunedì 1 settembre, ore 21.00 – La sera dei miracoli – Omaggio a Lucio DallaCon Piero Rinaldi (voce), Gianni Binetti (sax) e Lonardo Torres (tastiera), il concerto ripercorre i più grandi successi di Lucio Dalla, da Tu non mi basti mai a Anna e Marco, passando per Disperato erotico stomp, Stella di mare e La sera dei miracoli.Mercoledì 10 settembre, ore 21.00 – Il raggiro di Don PasqualeIdeazione e drammaturgia di Maria Grazia Pani, musica di Gaetano Donizetti, regia di Domenico Colaianni. Lo spettacolo in forma semiscenica mescola parti recitate e cantate, con il baritono Domenico Colaianni, il soprano Paola Leoci, il baritono Carlo Sgura, il tenore Gaoxu Peng e la direzione musicale della pianista Angela Zaccaria.Giovedì 11 settembre, ore 21.00 – Dario Maltese canta De AndrèCon Dario Maltese alla voce, le chitarre di Walter Di Serio e la tastiera di Lorenzo D’Urso. Il concerto propone le canzoni meno conosciute di Fabrizio De André, tra sacro e profano, passione e devozione, per veri intenditori delle opere di Faber.Venerdì 19 settembre, ore 21.00 – Treni a vapore – Musiche di De Gregori e DallaCon il Max Monno Quartet: Max Monno (chitarre), Serena Fortebraccio (voce), Gianluca Fraccalvieri (basso) e Fabio delle Foglie (batteria). Il concerto unisce la canzone d’autore alla libertà del jazz, lasciando spazio a improvvisazioni e reinterpretazioni personali di brani noti.Sabato 20 settembre, ore 21.00 – Una voce, un pianoforte – Storie di musica vissutaCon Mario Rosini alla voce e al pianoforte, il concerto propone un percorso tra brani che hanno ispirato l’artista, tra cui Ritornerai (B. Lauzi), Walk Between the Raindrops (D. Fagen) e Qualcosa arriverà (Pino Daniele).Gli spettacoli di Palazzo Pesce offrono un programma variegato che spazia tra jazz, cantautorato italiano e internazionale e musica classica, confermando Mola di Bari come un importante polo culturale della Puglia.