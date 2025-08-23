Polignano a Mare, al via il Jazz Festival Internazionale: musica, cultura e incontri dal 25 agosto al 12 settembre

– Il jazz torna protagonista nella città di Domenico Modugno con la terza edizione del, organizzato dall’Associazione 4Seasons Eventi e inserito nel calendario culturale “Porta delle Culture”, promosso dall’Amministrazione comunale.

“Il festival si pone in continuità con le precedenti edizioni svolte qui in Puglia – spiega la direttrice artistica Roberta Marchese – e con le rassegne organizzate in passato in Sicilia. L’edizione di quest’anno è in linea con la naturale inclinazione di Polignano a Mare e con la registrazione del marchio Città della Musica”.

Si parte lunedì 25 agosto in piazza Aldo Moro: alle 20 è previsto il workshop gratuito “A tu per tu con l’artista. Jazz? …parliamone!” con i musicisti Amedeo Ariano e Fabio Accardi, mentre alle 21.30 salirà sul palco Joy Garrison, una delle più grandi voci del jazz contemporaneo, accompagnata da Claudio Colasazza (piano), Francesco Puglisi (contrabbasso) e Amedeo Ariano (batteria), in un viaggio musicale che renderà omaggio a Nina Simone, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, John Coltrane.

Mercoledì 27 agosto, nel giardino del Museo d’Arte Contemporanea Pino Pascali, alle 21.30 è in programma un evento dedicato al rapporto tra jazz e moda: “Jazz e sfilata con musica live”, con la partecipazione dell’I.P. “Domenico Modugno”, brand del territorio, straordinari musicisti e gli interventi di Daniele Del Genio (CNA Puglia) e Giuseppe Negro (Fondazione ITS MITI Moda – Puglia).

Giovedì 11 settembre, in piazza Trinità alle 21, sarà la volta del chitarrista Francesco Buzzurro con il concerto “Un’orchestra a 6 corde. Il jazz come veicolo di pace”, a cura dell’Associazione Mare Nostrum.

Il festival si concluderà venerdì 12 settembre alle 20.30, in piazza Aldo Moro, con un dialogo tra generi che coinvolgerà musicisti, compositori del territorio, grandi artisti di fama internazionale e gli studenti del corso musicale dell’I.C. “Sarnelli – De Donato – Rodari” di Polignano a Mare, in una libera jam session che unisce musica, arte e poesia.

📧 Info: robertamarchese3@gmail.com

Il festival conferma Polignano a Mare come crocevia di musica, cultura e contaminazioni artistiche, capace di parlare a un pubblico trasversale e di far risuonare il jazz come linguaggio universale dell’anima.