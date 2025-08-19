Polignano a Mare celebra Domenico Modugno: dal 5 al 7 settembre la seconda edizione di “Città della Musica”

POLIGNANO A MARE – Sarà presentata mercoledì 20 agosto alle ore 11.45, presso la Fondazione Museo Pino Pascali, la nuova edizione di, in programma da venerdì 5 a domenica 7 settembre 2025.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Polignano a Mare, dalla Regione Puglia e da Puglia Culture, rientra nel cartellone “Polignano Eventi 2025 – Porta delle Culture” e rappresenta un tributo a Domenico Modugno, artista polignanese che con la sua voce e le sue canzoni ha fatto conoscere la Puglia in tutto il mondo.

Alla conferenza stampa parteciperanno il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco Vito Carrieri, il direttore del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia Aldo Patruno, il presidente di Puglia Culture Paolo Ponzio e il direttore di Pugliapromozione Luca Scandale.

Per il secondo anno consecutivo, la manifestazione si arricchisce della collaborazione con l’Orchestra Sinfonica della Città di Sanremo, a rafforzare il legame artistico e simbolico tra Polignano e la città del Festival, nel segno di “Mister Volare”. In cartellone anche la presenza di artisti di livello nazionale e di alcune bande da giro pugliesi, autentica espressione identitaria del territorio.

La direzione artistica è affidata anche quest’anno a Stefano Senardi. I dettagli e il programma completo saranno resi noti nel corso della conferenza stampa.