La Puglia protagonista alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia

La Puglia torna protagonista alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con una presenza che unisce cinema, cultura ed enogastronomia. Oltre alla prestigiosa selezione di due opere sostenute da Apulia Film Commission e Regione Puglia – il film in concorso Un film fatto per Bene di Franco Maresco, dedicato alla figura straordinaria di Carmelo Bene, e la serie internazionale in otto episodi Un Prophète di Enrico Maria Artale – la regione sarà al centro di un importante incontro rivolto a produttori e stakeholder internazionali.

Sabato 30 agosto alle 12.30, nella Sala Tropicana 1 dell’Hotel Excelsior, è in programma l’appuntamento “Cinema in Puglia. Funding, Opportunities e Bifest”, pensato come momento di networking e confronto con produttori, enti e partner internazionali. L’iniziativa servirà a illustrare le opportunità di finanziamento e il calendario della nuova stagione cinematografica pugliese.

All’incontro parteciperanno Anna Maria Tosto e Antonio Parente, presidente e direttore di Apulia Film Commission, Gianluca Nardone, direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Oscar Iarussi, direttore artistico del Bifest, e Fabrizio Minnella, responsabile comunicazione della Fondazione CON IL SUD.

“Anche quest’anno Apulia Film Commission è presente a Venezia: di nuovo a testimoniare la scommessa vincente della Puglia sul cinema e la cultura”, dichiara la presidente Anna Maria Tosto.

La giornata si concluderà sempre all’Hotel Excelsior con l’evento “Puglia on Screen – Gusto e set dal Cuore del Mediterraneo”, organizzato nell’Italian Pavilion, dove il patrimonio enogastronomico pugliese sarà protagonista accanto alle suggestioni cinematografiche. “La Puglia è cinema, gusto, paesaggio e identità. Portare il nostro patrimonio enogastronomico alla Mostra del Cinema di Venezia significa dare voce a una cultura che unisce creatività, storia e tradizioni produttive”, sottolinea l’assessore all’Agricoltura Donato Pentassuglia.

L’obiettivo è raccontare la Puglia come set naturale di grande fascino e come terra in cui cinema e cultura si intrecciano con la ricchezza dei territori, contribuendo a rafforzarne identità e riconoscibilità a livello nazionale e internazionale.