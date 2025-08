Oria, l'evento 'Athletis Signum' in Piazza Lama

ORIA (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Oria: giovedì 7 agosto 2025, a partire dalle ore 20:30 in Piazza Lama, si terrà l'evento "Athletis Signum" a cura del Rione Lama. - Proseguono gli eventi nella città di Oria: giovedì 7 agosto 2025, a partire dalle ore 20:30 in Piazza Lama, si terrà l'evento "Athletis Signum" a cura del Rione Lama.





Athletis Signum è il più importante evento organizzato dal Rione Lama il giovedì della settimana che precede lo svolgimento del Corteo storico di Federico II ed il Torneo dei Rioni di Oria che, come da consuetudine, sono previsti ogni anno per il secondo fine settimana di agosto.





Nella suggestiva cornice di Piazza Lama, appositamente allestita con arredi ispirati all’epoca federiciana, si tiene un coinvolgente cerimoniale in cui gli atleti del Rione Lama, che prenderanno parte alle gare del Torneo per l’assegnazione del Palio, ricevono solennemente il "signum" rionale dalle mani del Capitano.





L’evento si apre con il giuramento di fedeltà al Rione e di lealtà nel campo di gara, seguito dalla simbolica vestizione degli atleti con la casacca rionale all’interno di un cerchio di fuoco, e dalla benedizione impartita dal parroco della Chiesa di San Francesco d’Assisi. A chiusura della serata, viene proclamata la Capodama rionale.





La manifestazione si distingue per la capacità di coinvolgere emotivamente il pubblico, grazie all’alternanza di momenti simbolici e di spettacolo con la partecipazione di sbandieratori, musici, compagnie d’armi, giocolieri, giullari e mangiafuoco, creando un'atmosfera densa di fascino e suggestione. L’evento richiama annualmente una significativa affluenza di pubblico, composta sia da cittadini locali che da numerosi turisti.





L’edizione 2025 (XI edizione) assume un'importanza particolare in quanto coinciderà con il 40° anniversario del gemellaggio tra il Rione Lama di Oria e il Borgo Durbecco di Faenza (Palio del Niballo), consolidando i legami culturali e storici tra le due realtà unite dalla tradizione del Palio. Per tale occasione, il Rione Lama ha ricevuto l’incarico ufficiale di realizzare il Palio "Puer Apuliae" 2025, un’opera commemorativa la cui realizzazione è stata affidata all’Accademia delle Belle Arti di Bari con la quale è stata sottoscritta una convenzione che prevede l’erogazione di una borsa di studio allo studente o agli studenti selezionati per la realizzazione del Palio.





Si segnala, inoltre, con particolare orgoglio che l’edizione 2025 l’evento Athletis Signum abbinato al progetto di realizzazione del Palio del Torneo dei Rioni Puer Apuliae 2025, beneficerà del Patrocinio del Ministero della Cultura, un riconoscimento di indiscutibile prestigio che contribuisce ad accrescere il valore e la risonanza dell’iniziativa anche al di fuori dell’ambito locale.