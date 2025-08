Ostuni, Cavalcata di Sant’Oronzo: trent’anni di fede, tradizione e identità ostunese

OSTUNI (BR) - Ostuni si prepara a vivere uno dei momenti più intensi e suggestivi della sua identità culturale e religiosa: la Cavalcata di Sant’Oronzo. L’edizione 2025 segna un traguardo importante, celebrando i trent’anni dalla nascita dell’Associazione Cavalcata di Sant’Oronzo, custode appassionata di una delle processioni più antiche e sentite del territorio. - Ostuni si prepara a vivere uno dei momenti più intensi e suggestivi della sua identità culturale e religiosa: la Cavalcata di Sant’Oronzo. L’edizione 2025 segna un traguardo importante, celebrando i trent’anni dalla nascita dell’Associazione Cavalcata di Sant’Oronzo, custode appassionata di una delle processioni più antiche e sentite del territorio.





Quella della Cavalcata è una tradizione plurisecolare, una processione solenne e carica di devozione, che ogni anno vede protagonisti cavalieri in abiti storici, cavalli bardati a festa e un’intera comunità che si stringe attorno al suo santo patrono. Fervono i preparativi per l’edizione di quest’anno, che vedrà la partecipazione di circa quaranta figuranti, a testimonianza dell’amore e dell’impegno costante che anima l’Associazione da ormai tre decenni.





A segnare l’inizio del cammino spirituale verso i festeggiamenti patronali, oggi 2 agosto 2025, alle ore 18.00, prendono il via le Sante Messe al Santuario di Sant’Oronzo, appuntamenti che si ripeteranno per tutti i sabati del mese: 2, 9, 16 e 23 agosto. Un ciclo di celebrazioni religiose che accompagnerà i fedeli in un tempo di preghiera e preparazione, in attesa dei festeggiamenti solenni previsti per la fine di agosto.





La Cavalcata di Sant’Oronzo non è solo un evento folklorico, ma un simbolo vivo della storia e della spiritualità ostunese, un legame profondo tra fede e tradizione che si rinnova ogni anno grazie al lavoro instancabile dell’Associazione e alla partecipazione sentita della comunità.





Anche quest’anno, Ostuni si appresta a rendere omaggio al suo Santo, tra preghiere, colori, musica e il suono degli zoccoli che echeggiano nel centro storico. Trent’anni dopo la fondazione dell’Associazione, la Cavalcata continua a essere un orgoglio per la Città Bianca e una festa del cuore che unisce generazioni.