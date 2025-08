Mesagne, XX edizione della Palma d’oro mesagnese: domenica 3 agosto in Piazza Orsini

MESAGNE (BR) - Domenica 3 agosto p.v., con inizio alle ore 21.00, nella splendida cornice di Piazza Orsini del Balzo a Mesagne, torna il consueto appuntamento con la "Palma d’oro mesagnese", quest’anno giunta alla sua XX edizione e organizzata dall’associazione turistica e culturale Pro Loco di Mesagne a.p.s. La manifestazione sarà accompagnata dalle note della "Moonlight band", composta da Alessia Giardinelli alla voce, da Stefano Renna alla chitarra, da Dario Starace alla batteria e da Francesco Grandolfo al sax. Il gruppo da dieci anni propone un vasto reportorio di musica italiana e internazionale. - Domenica 3 agosto p.v., con inizio alle ore 21.00, nella splendida cornice di Piazza Orsini del Balzo a Mesagne, torna il consueto appuntamento con la "Palma d’oro mesagnese", quest’anno giunta alla sua XX edizione e organizzata dall’associazione turistica e culturale Pro Loco di Mesagne a.p.s. La manifestazione sarà accompagnata dalle note della "Moonlight band", composta da Alessia Giardinelli alla voce, da Stefano Renna alla chitarra, da Dario Starace alla batteria e da Francesco Grandolfo al sax. Il gruppo da dieci anni propone un vasto reportorio di musica italiana e internazionale.





Il tema conduttore della serata sarà rappresentato dai venti anni della "Palma d’oro mesagnese": sull’elegante palco, allestito per il conferimento delle onorificenze, vi sarà la proiezione di un filmato concernente tutte le edizioni di questa importante manifestazione e un’intervista all’avv. Gianfrancesco Castrignanò e al dott. Vincenzo Gatto, rispettivamente terzultimo e penultimo presidente della Pro Loco di Mesagne.





Un riconoscimento speciale sarà conferito a Matteo Nevoso, giovanissimo e promettente studente che, alla XV edizione della gara denominata "Giochi matematici del Mediterraneo" 2024/2025, si è classificato alla prima posizione, dimostrando passione per la materia, insieme a un profondo e verace amore per lo studio.





La palma d’oro all’arte dell’artigianato andrà a Giovanbattista Crastolla, conosciuto dai mesagnesi come Meštru Ninu, «per decenni sarto – artigiano, uno dei primi a Mesagne nel suo genere e, probabilmente, l’ultimo a portare avanti questa sempre meno diffusa arte». Il premiando comincia fin da giovanissimo ad apprendere l’arte della sartoria dai maestri Fiorentino e da Cosimo Pignatelli. Intorno alla metà degli anni ’60 apre una sartoria in Piazza Criscuolo a Mesagne, confezionando abiti da sposo e da sposa. Dal 1978 si dedica alla creazione delle divise dei Vigili Urbani di Mesagne, di Torchiarolo, di Cellino San Marco, di San Pietro Vernotico, di Latiano e di San Michele Salentino. Constatata la sua perizia, cuce anche per Carabinieri, Finanzieri e Poliziotti, attività per la quale è stato soprannominato il "sarto delle divise". Tra i suoi lavori maggiormente degni di nota, si ricorda il restauro del manto della statua della Madonna del Carmine, la consegna del pallio per la processione del Corpus Domini, eseguita nel 1998, e il restauro del manto che avvolge la statua di Gesù bambino nella Chiesa di Mater Domini.





La palma d’oro alla carriera sarà consegnata al cav. dott. Luigi d’Oria, dal 2019 Comandante della stazione dei Carabinieri di Mesagne. Diplomatosi nell’anno scolastico 1985/1986 presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri "O. Bellini" di Brindisi, l’anno successivo si arruola nell’Esercito Italiano presso il Battaglione Fanteria per poi completare il proprio servizio militare presso l’Ufficio Matricola del Reparto Servizi del Distretto Militare di Roma. Dopo il congedo, nel 1988 partecipa al concorso per Allievo Carabiniere – Allievo Sottufficiale e lo vince; frequenta, poi, il biennio 1988 – 1990. Dal ’92 è destinato come Vice Brigadiere alla Stazione dei Carabinieri di Faleria (Viterbo), con il ruolo di Comandante; in questi anni organizza vari incontri con gli anziani per sensibilizzarli in merito a reati che possano vederli come vittime e diffonde una cultura della prevenzione dalla criminalità tra i più giovani, incontrandoli nella scuola. Si distingue, inoltre, per la fattiva collaborazione con altre Forze dell’Ordine e con pubbliche amministrazioni. Nella sua lunghissima carriera, costellata da premi e da riconoscimenti, si fa menzione del fatto che l’8 dicembre 2001, la Constantinian University – City of Cranston State of Rhode Island (United States of America) gli ha conferito il titolo di dottore di ricerca in Giurisprudenza honoris causa. La cerimonia per la consegna di tale importante titolo accademico si è tenuta a Palazzo Barberini a Roma. Questa palma d’oro sarà consegnata dal Sindaco di Mesagne e Presidente della Provincia di Brindi, dott. Antonio Matarrelli.





La conduzione dell’evento sarà affidata a Giampiera Dimonte. La cittadinanza è invitata a partecipare.