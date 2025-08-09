Ostuni, cinque serate dal tema 'Si può vivere così' nel Giardino del Centro di Cultura Donato Cirignola



OSTUNI (BR) - Proseguono le interessanti iniziative nella città di Ostuni: si terranno cinque serate aperte alla città per riflettere, raccontare e dialogare attorno alle grandi domande del presente, nel segno della fede vissuta, dell’impegno concreto e della ricerca di senso. - Proseguono le interessanti iniziative nella città di Ostuni: si terranno cinque serate aperte alla città per riflettere, raccontare e dialogare attorno alle grandi domande del presente, nel segno della fede vissuta, dell’impegno concreto e della ricerca di senso.





Per quel che riguarda il progetto, promosso da Comunione e Liberazione Ostuni e dall’associazione culturale e di volontariato Aquerò, si svolgerà nel Giardino del Centro di Cultura Donato Cirignola.





Durante l’intera manifestazione sarà anche visitabile una mostra divulgativa su Cultura, Carità e Missione, che accompagnerà il percorso degli incontri offrendo spunti visivi e narrativi sulla presenza cristiana nel mondo contemporaneo.





Questo il programma completo dell'evento:





Sabato 9 agosto, ore 20

Si può vivere così

Testimonianze di Aldo Capotorto e Salvatore Cucco

Introduce Mario Moro





Domenica 10 agosto, ore 20

L’esperienza della carità

Don Mario Persano dialoga con Don Maurizio Caliandro





Lunedì 11 agosto, ore 20

Pasolini-Gaber: il potere, la farsa e il cuore

Presentazione del libro di Valerio Capasa

Introduce Gianluca Zurlo





Martedì 12 agosto, ore 20

L’interminabile ’68 – Un punto di vista cattolico

Presentazione del libro di Giancarlo Cesana

Dialoga con Guglielmo Cavallo





Mercoledì 13 agosto, ore 20

Cristo è presente in Medio Oriente

Nicola Moro dialoga con Jean Francois Thiry (Associazione Pro Terra Sancta)





Tutti gli incontri sono a ingresso libero. Cinque serate per scoprire, ascoltare, confrontarsi. Per testimoniare che un altro modo di vivere è possibile.



