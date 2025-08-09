Taranto, domani dal tramonto la notte di San Lorenzo in terrazza al 'Mon Rêve Summer Festival 2025' con Tahnee Rodriguez e Martina Martorano



TARANTO - Domenica 10 agosto il cartellone del "Mon Rêve Summer Festival" propone di vivere la notte di San Lorenzo fin dal tramonto (start ore 19.00) ballando con la musica di due special guest della musica italiana: Tahnee Rodriguez e Martina Martorano. - Domenica 10 agosto il cartellone del "Mon Rêve Summer Festival" propone di vivere la notte di San Lorenzo fin dal tramonto (start ore 19.00) ballando con la musica di due special guest della musica italiana: Tahnee Rodriguez e Martina Martorano.





Le due artiste proporranno sulla terrazza del Mon Rêve Ecoreen Resort uno show caratterizzato da un mix di live music e dj set con una sola costante: buona musica tutta da ballare.





Sarà un live set esplosivo tutto al femminile in cui la selezione musicale di Martina Martorano incontrerà la vocalità potente, unica e coinvolgente di Tahnee Rodriguez.





Tahnee Rodriguez è l’espressione biologica, geografica e musicale della black music in Italia. Nel suo bagaglio artistico partecipazioni come vocalista a programmi come “Propa-ganda” Live e “Radio Due Social Club e come corista per Elodie, Willy Peyote e tanti altri.





Martina Martorano è conduttrice, dj, autrice e presentatrice per radio, TV ed eventi live. Conduce "Safari" ogni sabato su Rai Radio 2 ed è tra le voci dei Live di Rai Radio 2, rete per la quale ha anche seguito da inviata social Sanremo ed Eurovision 2025.





Ha presentato festival come Uno Maggio Taranto, A Nome Loro, Procida Film Festival e altri eventi musicali e culturali su scala nazionale; è, inoltre, la consulente musicale per Propaganda Live su La7.





Il live set di Tahnee Rodriguez e Martina Martorano si terrà, domenica 10 agosto (start 19.00), sulla terrazza del Mon Rêve Ecogreen Resort, sulla litoranea salentina; i ticket 10 € compresa prima consumazione, possono essere acquistati direttamente al botteghino del Mon Rêve Ecogreen Resort (info 099.7312185 - 3357708125) o, con il diritto di prevendita, online sul sito www.monreve.it o sul circuito VivaTicket.





È uno degli imperdibili eventi dell’estate del Mon Rêve Ecogreen Resort, la splendida struttura sulla litoranea in cui ogni sera tutti, non solo i soci, possono trascorrere una serata nel nuovo bistrot con tanta buona musica, lontano dalla confusione e godendo della suggestiva vista di una delle più belle spiagge, sorseggiando un drink o gustando una pizza o una delle ‘magie’ dello chef del Mon Rêve Ecogreen Resort.