Palmisano (M5S): “Intimidazione a Rossana Palladino vile e da condannare”

BRINDISI - L’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano, ha espresso ferma condanna per l’atto intimidatorio subito nella notte dall’amministratrice della Brindisi Multiservizi, Rossana Palladino, alla quale è stata incendiata l’auto.

“L’impegno amministrativo e civile – ha dichiarato Palmisano – non può essere ostaggio di chi usa la violenza per intimorire e prevaricare. Serve più della semplice solidarietà a parole”.

La parlamentare ha ricordato che il gruppo territoriale del M5S di Brindisi ha già chiesto la convocazione di un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, ribadendo “massima fiducia nel lavoro del prefetto Luigi Carnevale e delle forze dell’ordine” per prevenire ogni possibile escalation.

Palmisano ha infine sottolineato l’importanza di proseguire nelle attività portate avanti da Palladino, che di recente aveva segnalato anomalie alla Procura: “Il nostro impegno per legalità ed equità sociale dei lavoratori resterà in prima linea”.