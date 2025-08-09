Tarantino arrestato per furto aggravato: colto in flagrante in un grande magazzino

TARANTO - La Polizia di Stato ha arrestato un 29enne di Taranto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

L’episodio è avvenuto intorno alle 2:00 di sabato 9 agosto, quando una segnalazione ha allertato la Squadra Volante per un possibile furto in corso in un grande magazzino della zona della Concattedrale. Gli agenti, dopo aver bloccato le vie di fuga, hanno scavalcato la recinzione esterna del parcheggio e, nonostante il buio, individuato la sagoma di un uomo in fuga.

Il sospettato è stato fermato mentre tentava di dileguarsi, abbandonando la refurtiva per guadagnare velocità. Addosso aveva una grossa forbice con manici in gomma, ritenuta lo strumento usato per forzare la porta posteriore in ferro dell’edificio.

Il titolare dell’esercizio, giunto sul posto, ha visionato le immagini di videosorveglianza che hanno confermato la corrispondenza tra l’arrestato e l’uomo ripreso all’interno mentre sottraeva alcuni cartoni.

Il 29enne è stato accompagnato in Questura e il fascicolo trasmesso all’Autorità Giudiziaria. Si ricorda che per l’indagato vale il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.